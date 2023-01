Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a recunoscut, miercuri, ca a cedat orașul Soledar, din estul țarii, rușilor, la doua saptamani dupa ce Moscova a anunțat ca a cucerit orașul. „Dupa luni de lupte grele (…), forțele armate ucrainene au parasit orașul Soledar pentru „a se retrage pe pozițiile pregatite”, a declarat…

- Forțele speciale ucrainene au publicat o inregistrare video in care sunt aratați mercenari Wagner surprinși in camp deschis de artileria Kievului pe frontul de la Soledar. Ucrainenii susțin ca in barajul de artilerie au fost uciși peste 100 de militari ai Moscovei. Pe rețelele sociale au mai fost publicate…

- Armata ucraineana a negat vineri pierderea orasului Soledar, afirmand ca ''lupte violente'' au in continuare loc in acest mic oras din estul Ucrainei, dupa ce Rusia declarase mai devreme ca trupele sale au preluat controlul localitatii, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Rusia isi consolideaza trupele in Ucraina, dar fortele ucrainene rezista in luptele inversunate care se dau in si in jurul orasul Soledar, din regiunea Donețk, a declarat joi ministrul ucrainean adjunct al Apararii, Hanna Maliar.

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Forțele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru” in luptele pentru controlul regiunii Donetk, spune președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Punctele-cheie ale conflictului din regiunea industriala Donetk se afla in jurul oraselor Bahmut, Soledar si Avdiivka. Armata ucraineana a transmis…

- „Lupte violente au avut loc in jurul localitaților Bakhmut și Soledar din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, in ultima saptamana”, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. „Ne menținem pozițiile in aceste zone și in alte cateva zone din regiunea Donețk”, a spus el. Forțele rusești au lansat…

- Un ‘atac masiv’ al Rusiei a avut loc luni dimineata impotriva instalatiilor energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei, a anuntat presedintia ucraineana, la doua zile dupa un atac asupra flotei ruse din Crimeea, despre care Moscova a spus ca a fost comis de Kiev cu ajutorul Londrei, relateaza France…