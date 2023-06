Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva trupelor ucrainene a reusit sa recucereasca pana azi un total de 130 de kilometri patrati in sudul tarii care erau ocupati de Rusia, a informat luni ministrul adjunct ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, intr-un comunicat publicat pe Telegram, transmite EFE. "De la inceputul ofensivei,…

- Bombardamentele masive par sa nu se opreasca deloc in Ucraina, iar contraofensiva planificata de Zelenski a indarjit și mai tare forțele ruse, care ataca zone reprezentative ale țarii. Astfel, oamenii lui Putin au bombardat ieri un bloc de locuințe din Krivoi Rog, orașul natal al liderului ucrainean,…

- Razboi in Ucraina, ziua 475. Contraofensiva Ucrainei ar putea dura cateva luni, a afirmat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, exprimand speranta ca succesul operatiunilor ucrainene va aduce negocieri pentru oprirea conflictului militar izbuc

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata „actiuni de contraofensiva” ale armatei sale pe front, in timp ce a refuzat sa mentioneze daca este vorba despre marele atac pregatit de luni de zile de statul major de la Kiev, transmite AFP. „In Ucraina au loc actiuni contraofensive si defensive…

- Rușii au lansat peste 300 de atacuri in ultimele 24 de ore, in zona Bahmut. S-au intensificat bombardamentele și in Mykolaiv și Herson. In total, au murit cel puțin 3 persoane și 25 au fost ranite.

- Rușii au recunoscut ca au bombardat din greșeala unul dintre orașele sale din apropierea graniței cu Ucraina, potrivit Sky News. Explozia a ranit doua femei, a avariat apartamente și mașini și a provocat un crater de 20 de metri pe una dintre strazile principale din Belgorod, a declarat guvernatorul…

- Drone rusesti au lovit portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si au provocat daune, au anuntat marți autoritatile locale, potrivit AFP. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski susține ca se apropie ziua contraofensivei, iar forțele ucrainene se pregatesc intens in acest sens, cei mai importanti…