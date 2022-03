Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ucrainene au capturat-o pe Baghera, o lunetista sarba care lupta in Donbas din 2014, arata armata ucraineana pe Twitter si publica cateva foto cu ea. Unele surse media sustin ca ea ar fi dezertat din armata pro-rusa, insa primele declaratii ale acesteia sustin teza ca a fost abandonata…

- Situația este grava in cea de a 30-a zi de razboi. Peste 300 de ucraineni au murit in urma atacului din Mariupol. Orașe importante din Ucraina sunt bombardate de forțele lui Vladimir Putin. Cu toate astea, Kievul anunța ca armata rusa a inceput sa se retraga din unele zone. Cele mai noi informații de…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Ințelegand ca nu va exista posibilitatea unei victorii rapide prin confruntarea directa a armatei ucrainene, forțele militare rusești incearca sa distruga civilii neajutorați. In orașul Mariupol, din regiunea Donețk, ca urmare a acțiunilor invadatorilor ruși, nici macar o cladire nu a ramas intacta. Distrugerile…

- Ministerul rus al Apararii a negat miercuri ca ar fi efectuat un atac aerian impotriva unui teatru din Mariupol, potrivit agentiei de presa RIA, preluata de Reuters.Consiliul din orasul port asediat a declarat anterior ca fortele rusesti au bombardat un teatru in care se adaposteau civili.In schimb,…

- Trupele ruse isi continua avansul catre capitala Ucrainei, Kiev, a anuntat vineri armata ucraineana, potrivit DPA. ”Principalele eforturi ale ocupantilor se concentreaza pe incercuirea Kievului”, a declarat armata ucraineana in raportul sau de dimineata. Nu au fost oferite detalii despre luptele din…

- O inregistrare video postata miercuri pe social media de un consilier al ministrului de interne ucrainean arata o persoana imbracata in civil care se apropie de un tanc si apoi ridica si flutura drapele ucrainene, strigand 'Glorie Ucrainei!'', relateaza Reuters, conform Agerpres. Fii la curent…

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Armata rusa a continuat bombardamentele in Kiev și alte orașe ucrainene. In urma exploziilor, au fost raportate mai multe victime in randul civililor. Trupele lui Putin au intrat in Herson. Potrivit autoritaților din Ucraina, orașele…