Armata ucraineană a lovit Melitopol, oraş controlat de Rusia Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras, a spus Ivan Fedorov intr-un videoclip postat […] The post Armata ucraineana a lovit Melitopol, oras controlat de Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

