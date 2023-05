Stare de alerta in Serbia. Presedintele sarb, Aleksandr Vucici, a ordonat, vineri, plasarea fortelor militare in cel mai ridicat nivel de alerta combatanta, in contextul violentelor interetnice produse in nordul Kosovo. Presedintele Aleksandr Vucic, comandantul suprem al fortelor armate sarbe, a emis un ordin prin care activeaza cel mai inalt nivel de alerta combatanta si […] The post Armata tarii, in alerta maxima de lupta. Au fost trimiși soldații la granița first appeared on Ziarul National .