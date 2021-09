Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema face ravagii in America. Opt oameni au murit in Mexic dupa trecerea uraganului Grace, care a provocat și distrugeri masive. Mai la nord, Coasta de Est a Statelor Unite este in stare de urgența din cauza unui alt uragan - Henri.

- Campina: se menține starea de alerta din cauza apei infestate Foto: Arhiva/Facebook.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Câmpina se menține starea de alerta din cauza apei infestate cu bacteria Clostridium. Specialiștii din județul Prahova au descoperit la sfârșitul…

- Ministerul Sanatații trage un semnal de alarma pentru Romania. Ce ne așteapta in țara din cauza creșterii cazurilor pozitive de COVID-19 și care sunt pașii pe care fiecare spital și instituție medicala din țara trebuie sa le respecte și parcurga pentru ca totul sa fie in regula. Alerta de la Ministerul…

- ONU a emis recent o alerta și a anunțat ca peste 1 milion de oameni sunt afectați de foamete. Organizația a avertizat totodata ca numarul copiilor malnutriți ar putea sa creasca de patru in curand.Seceta, care dureaza de mai mulți ani in Madagascar, a dus la dispariția hranei. Criza a fost accentuata…

- Fostul președinte al Africii de Sud, Jacob Zuma, tocmai ce a fost arestat, astfel ca cetațenii se revolta inca de la aflarea veștii. In acest moment au loc cele mai violente proteste organizate vreodata, astfel ca in urma masacrului au murit peste 72 de persoane. Armata deja a ieșit in strada pentru…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, si presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, au fost nevoiti sa intrerupa o conferinta de presa desfasurata intr-o baza NATO din Lituania din cauza unei alerte de securitate provocate de un avion rusesc.

- Ministrul sanatatii francez Olivier Veran le-a cerut conationalilor lui sa se vaccineze impotriva COVID-19 in numar cat mai mare, avertizand ca spre finalul lunii iulie Franta s-ar putea indrepta catre un al patrulea val al epidemiei ca urmare a raspandirii variantei Delta a coronavirusului, transmite…

- Societatea de salubrizare a anunțat public Prefectura, Primaria Generala și Ministerul Mediului ca doar o data pe saptamana va matura strazile, iar de spalat - doar o data la patru saptamani.