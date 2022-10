Armata Română reclamă un nou fake news al propagandei rusești Ministerul Apararii Naționale avertizeaza ca pe social media au aparut noi postari in care sunt prezentate imagini cu un tren ce transporta echipament militar catre Republica Moldova. De fapt, in imagini este surprinsa o coloana de tehnica militara a Brigazii 15 Mecanizata „Podu Inalt” din Iași, care se intoarce de la exercițiul multinațional ,,ZIMBRUL 22”, desfașurat in perioada 3-12 octombrie in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta „Smardan”, județul Galați. Semnalam apariția unei noi dezinformari cu privire la așa-zisa prezența a militarilor romani la activitați de instruire in Republica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

