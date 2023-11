Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana isi continua campania in Fasia Gaza la exact o luna de la masivul atac terorist lansat de Hamas, in care 1.400 de persoane au fost ucise si aproape 250 capturate. Fortele israeliene au reusit sa incercuiasca zona de nord a Fasiei, unde s-ar afla principalele baze ale gruparii teroriste…

- Se incheie cea de a 23-a zi a razboiului impotriva Hamas și armata israeliana a avansat 3 kilometri in Fașia Gaza. Cabinetul de razboi spune ca s-a intrat in urmatoarea etapa a planului de razboi.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizeaza sambata ca razboiul impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza va fi ”lung si dificil”, relateaza AFP. Armata israeliana ”va distruge inamicul pe pamant si sub pamant”, a amenintat el. Benjamin Netanyahu avertizeaza ca cea de a doua…

- Actualul lider al Hamas s-ar afla in catacombele teroriștilor de sub cel mai mare spital din Gaza care se afla in nordul Fașiei. Așa s-ar explica atacul israelian cu puternice lovituri ale artileriei, declanșat in zona, vineri seara.

- Armata israeliana a acuzat vineri gruparea islamista palestiniana Hamas ca isi „duce razboiul din spitalele" din Fasia Gaza, pe care le utilizeaza pentru a-si camufla infrastructurile de comanda si planificare, si foloseste populatia civila drept „scut uman".

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…