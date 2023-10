Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare israeliene (IDF) si-au sporit numarul trupelor care intra in Fasia Gaza, unde se afla in razboi cu gruparea islamista Hamas, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al IDF, citat AFP.

- Forțele de aparare israeliene au intensificat operațiunile militare in Fașia Gaza, anunțand ca au atacat noi poziții ale gruparii islamiste Hamas, dupa mai multe zile de confruntari violente.

- Armata israeliana a efectuat "raiduri limitate" cu forțele sale terestre in Fașia Gaza. Forțele de Aparare ale Israelului au afirmat ca, in ultimele 24 de ore, „IDF a atacat peste 320 de ținte in intreaga Fașie Gaza”, precizand ca atacurile vor continua.

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…