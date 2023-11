Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a incercuit centrul medical Al Shifa sub care s-ar afla centrul de comanda al Hamas si a preluat controlul asupra spitalului. Operatiunile complexe care au loc in jurul spitalului vizeaza iesirile din tunelurile care se afla sub cladire.

- Armata israeliana a anuntat, in noaptea de marti spre miercuri, ca desfasoara o operatiune impotriva Hamas in spitalul Al-Shifa din Fasia Gaza si i-a indemnat pe toti membrii gruparii militante din spital sa se predea, relateaza Reuters si CNN, potrivit news.ro.UPDATE - Un martor ocular din interiorul…

- Armata israeliana a declarat ca fortele sale desfasoara o operatiune miercuri impotriva Hamas in cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro. Intr-o declaratie, armata israeliana a comunicat urmatoarele:”Pe baza informatiilor secrete si a unei necesitati operationale,…

- Razboi in Israel, ziua 40 | Ministerul Sanatatii al Hamas a denuntat marti o "inscenare nereusita" dupa ce armata israeliana a declarat ca are "dovezi" care arata ca luptatorii Hamas au tinut ostatici intr-un spital pentru copii din Gaza, transmite AFP.

- Palestinienii prinși in cel mai mare spital din Gaza au sapat marți o groapa comuna pentru a-i ingropa pe cei care au murit și care nu pot fi scoși din perimetrul spitalului din cauza atacului terestru israelian. Oamenii de acolo spun ca nu exista niciun plan de evacuare a copiilor, in ciuda faptului…

- Armata israeliana va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, a declarat sambata purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, citat de France Presse si Reuters, conform Agerpres."Personalul spitalului Shifa a cerut ca maine sa…

- Semiluna Rosie palestiniana a afirmat ca tiruri ale soldatilor de elita israelieni vineri asupra spitalului Al-Quds din orasul Gaza au provocat moartea unei persoane si au ranit altele 20, in timp ce lupte intense intre armata israeliana si gruparea Hamas se dau in aceasta zona, potrivit France Presse,…

- "Ocupatia israeliana a lansat lovituri simultane asupra mai multor spitale in ultimele ore", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Gaza, Ashraf Al-Qidra, pentru televiziunea Al Jazeera.Facilitatile medicale includ cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, unde Israelul sustine…