Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian a fost deviat, vineri, in Israel, din cauza unor exercitii militare antibalistice, anunta Ministerul israelian al Apararii, citat de site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.ro.Vezi si: Ministrul Ion Ștefan: M-am pus la dispoziția DNA. Renunț la imunitate . Armata israeliana…

- Armata israeliana a efectuat vineri un raid aerian impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la tirurile cu racheta dinspre enclava palestiniana asupra sudului Israelului, a indicat armata intr-un comunicat, citat de France Presse. Trei rachete au fost lansate…

- Trei rachete au fost lansate in cursul noptii de joi spre vineri spre Israel dinspre Fasia Gaza, fara sa raneasca vreo persoana. 'Doua din cele trei rachete au fost interceptate de sistemul de aparare antiracheta Iron Dome', a indicat armata israeliana. Fortele israeliene au ripostat vineri…

- Armata israeliana a efectuat vineri un raid aerian impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la tirurile cu racheta dinspre enclava palestiniana asupra sudului Israelului, a indicat armata intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Trei…

- Armata israeliana si-a consolidat prezenta in Cisiordania si in apropierea Fasiei Gaza dupa anuntarea proiectului american in Orientul Mijlociu, primit foarte favorabil de israelieni, dar cu foarte mare ostilitate in teritoriile palestiniene, relateaza AFP.

- Armata israeliana a anuntat duminica punerea in functiune a unei infrastructuri subterane pe toata lungimea frontierei cu Libanul pentru a contracara amenintarea incursiunilor miscarii siite Hezbollah prin intermediul tunelurilor, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Astazi (duminica), 19 ianuarie,…

- Activisti palestinieni din Fasia Gaza au tras sambata trei rachete spre sudul Israelului, dintre care doua au fost interceptate de sistemul de aparare antiracheta israelian "Domul de Fier", a informat armata israeliana, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Precedentul tir de racheta din enclava…

- Doua rachete au fost lansate marti seara din Fasia Gaza spre sudul Israelului, iar replica a fost imediata. "Avioane de vanatoare au lovit obiective teroriste ale Hamas in Fasia Gaza”, a precizat armata israeliana intr-un comunicat. Printre tintele atacului cu rachete s-au numarat un loc de…