Armata israeliană afirmă că a reluat operaţiunile de luptă împotriva Hamas Fortele de Aparare ale Israelului au anuntat, vineri, ca au reluat operatiunile de lupta impotriva Hamas, acuzand gruparea ca a incalcat termenii armistitiului tragand spre Israel, potrivit CNN. La cateva minute dupa ce armistitiul de o saptamana dintre Israel si Hamas s-a incheiat, vineri, vehicule militare israeliene trageau in nord-vestul Gaza, potrivit Ministerului de Interne din Gaza, controlat de Hamas. Ministerul a aratat, intr-o declaratie, ca si aparate de zbor israeliene se aflau in aer, deasupra zonei. Cu o ora inainte de termenul-limita de vineri, sistemul de aparare anti-aeriana al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

