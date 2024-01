Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat miercuri moartea a 115 soldati in Fasia Gaza de la inceputul ofensivei sale impotriva Hamas, dintre care zece ucisi marti, cel mai grav bilant intr-o singura zi de partea israeliana.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.UPDATE 14 decembrie, ora 8.10: Armata israeliana a anuntat miercuri moartea a 115 soldati in Fasia Gaza de la inceputul ofensivei impotriva Hamas, dintre care 10 ucisi marti, cel mai grav…

- De la inceputul operatiunii terestre din Fasia Gaza, 13 soldati israelieni au fost ucisi de propriii camarazi in incidente provocate de confuzie, a relatat marti cotidianul israelian Haaretz, care citeaza ca sursa armata israeliana, noteaza news.ro.Acesti treisprezece soldati "au fost confundati…

- Forțele de aparare israeliene au pierdut 105 persoane ucise in luptele cu mișcarea radicala palestiniana Hamas in Fașia Gaza de la inceputul operațiunii terestre. Armata a raportat moartea unui rezervist care a fost ranit pe 20 noiembrie. Numarul soldaților uciși in timpul operațiunii terestre a ajuns…

- Armata israeliana a recunoscut vineri eșecul unei operațiuni de eliberare de ostatici in Fașia Gaza, in care doi soldați au fost grav raniți și, potrivit mișcarii palestiniene Hamas, un ostatic a murit, informeaza AFP. Ca represalii la un atac mortal fara precedent al mișcarii islamiste pe teritoriul…

- Armata israeliana a anuntat - duminica - ca trupele sale au descoperit peste 800 de guri de tuneluri in Fasia Gaza de la inceputul ofensivei sale terestre in enclava palestiniana la sfarsitul lunii octombrie si ca aproximativ 500 au fost distruse, potrivit EFE.

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au anuntat miercuri ca au lovit peste 11.000 de tinte in Fasia Gaza de la inceputul razboiului declansat in urma unui atac fara precedent al gruparii islamiste palestiniene Hamas in comunitatile din sudul Israelului in 7 octombrie.

- Armata israeliana "isi va extinde operatiunile terestre" in aceasta seara in Fasia Gaza, a declarat un purtator de cuvant al armatei, citat de France Presse si DPA. Anterior, armata israeliana a anuntat intensificarea loviturilor sale "in mod semnificativ" vineri seara asupra Fasiei Gaza, in cea…