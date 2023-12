Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de ambarcațiuni se vor aduna in Turcia miercuri, 22 noiembrie, inainte de a se indrepta spre Gaza in incercarea de a sparge blocada israeliana și de a perturba comerțul maritim care vine in Israel in timpul razboiului cu Hamas, intr-o aparenta repetare a incercarilor similare de acum…

- Israelienii au facut publice imagini cu un nou tunel al teroristilor, aflat chiar sub principalul spital din Gaza, al-Shifa. Hamas neaga prezenta militara in unitatea medicala. Israel si Hamas sunt la un pas de un acord pentru eliberarea ostaticilor in schimbul unei incetari a focului. Sub spitalul…

- Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate…

- Poliția din Israel și serviciul de securitate interna Shin Bet au interogat șase palestinieni care au participat la atacurile din 7 octombrie și care au fost capturați inainte sa poata reveni in Gaza, potrivit publicației Jerusalem Post. Imaginile de la interogatorii, publicate luni, arata pasaje din…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat ca numarul ostaticilor ținuți de catre Hamas in Gaza este acum de 222 de persoane, barbați, femei, copii. Pana acum s-a vehiculat cifra de 212 persoane care au fost capturate dupa atacul din 7 octombrie. The New York Times scrie, luni, citand un oficial…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat ca numarul ostaticilor ținuți de catre Hamas in Gaza este acum de 222 de persoane, barbați, femei, copii. Pana acum s-a vehiculat cifra de 212 persoane care au fost capturate dupa atacul din 7 octombrie. Contraamiralul Daniel Hagari, purtatorul de cuvant…

- Armata israeliana anunta luni ca 199 de persoane au fost luate ostatice de catre miscarea islamista palestiniana Hamas in atacul sangeros de la 7 octombrie, potrivit unui bilant actualizat, relateaza AFP. Un bilant anterior, difuzat duminica, anunta 155 de ostatici. Ostaticii au fost capturați sambata,…

- Forțele de Aparare ale Israelului cer ca toti civilii din orașul Gaza sa fie evacuati. Oamenii sunt sfatuiti sa isi paraseasca locuintele si sa se mute in partea de sud a enclavei, pentru propria lor siguranța și protecție si pentru a nu fi transformati de teroristii Hamas in scuturi umane. „Organizația…