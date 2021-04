Armata israeliană a atacat obiective ale mişcării Hamas din Fâşia Gaza Armata israeliana a anuntat sâmbata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fâsia Gaza, în raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa citata de Agerpres. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete în Gaza "în raspuns la rachete trase în directia Israelului în cursul noptii", se arata într-un comunicat israelian.



Potrivit acestuia, familii israeliene s-au refugiat în adaposturi dupa ce dinspre Gaza au fost lansate…

Sursa articol: hotnews.ro

