Armata din Israel a anunțat prăbușirea unei drone în Liban Armata israeliana a anuntat duminica prabusirea uneia dintre dronele sale cand aceasta zbura intr-o misiune deasupra teritoriului Libanului, in timp ce are loc o consolidare a prezentei militare israeliene la frontiera cu aceasta tara, transmite AFP, relateaza Agerpres. Citește și: Se complica situația in Bulgaria! Proteste masive anunțate pentru saptamana viitoare: se preconizeaza un blocaj total la Sofia Drona militara s-a prabusit ''in timpul unei operatiuni militare la frontiera'', a precizat intr-un comunicat armata israeliana, asigurand ca ''nu exista nicio teama ca informatii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

