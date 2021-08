Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken s-a intalnit miercuri cu un reprezentant al lui Dalai Lama, in cadrul unei vizite in India, o intalnire care risca sa infurie Beijingul, relateaza Reuters. Seful diplomatiei americane s-a intalnit cu Ngodup Dongchung, ministrul Securitatii si Administratiei…

- Armata din Liban ofera zboruri pentru turisti la bordul elicopterelor militare, ca modalitate noua de stimulare a bugetului armatei. Zborurile cu elicopterul dureaza 15 minute. In activitatea turistica sunt implicate doua dintre bazele militare aeriene ale fortelor libaneze. Pentru 150 de dolari bani…

- Armata israeliana a lovit mai multe tinte in Gaza, miercuri dimineața, au anunțat Fortele de Aparare Israeliene (IDF) intr-un comunicat, potrivit CNN. Atacurile aeriene au reprezentat raspunsul Israelului la...

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…

- Seful armatei din Nigeria, locotenentul general Ibrahim Attahiru, a murit intr-un accident aviatic. Avionul militar in care se afla s-a prabusit vineri in apropierea aeroportului Kaduna din nordul Nigeriei, in timp ce incerca sa aterizeze in condiții de vreme rea. Informația a fost confirmata de purtatorul…

- Seful diplomatiei americane indeamna Israelul și pe palestinieni sa protejeze civilii, in special copiii și se arata foarte ingrijorat de violențele din regiune. ​Armata israeliana a efectuat zeci de atacuri in Fașia Gaza noaptea trecuta.

- Armata israeliana a pornit riposta in aceasta dimineața dupa ce marți seara, asupra metropolei Tel Aviv, Hamas a lansate 130 de rachete. Sistemele israeliene antiaeriene au interceptat, insa, o mare parte dintre rachetele care riscau sa cada in mai multe zone populate. Israelienii au distrus mai multe…

- Femeile inca se mai confrunta cu stereotipuri și prejudecați legate de cariera și rolul in familie, tendințe care s-au accentuat in contextul pandemiei, a transmis sambata, cu ocazia Zilei naționale a egalitații de șanse, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului susține ca egalitatea de…