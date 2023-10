Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul german Lidl a solicitat in instanța familiei primarului Valerica Pupaza cele 8 milioane de euro platite in schimbul vanzarii terenului unde a inceput sa ridice un centru logistic. In același proces, compania a cerut 10 milioane de euro Consiliului Județean Dolj, cel care a emis autorizația…

- Pentru aceasta afacere, Ministerul Apararii a pus la bataie o suma impresionanta: 70 milioane de euro. Aceasta este suma estimata pentru sistemul de radare care vor ajuta soldații sa țtie cu exactitate daca urmeaza sau nu sa ploua. Romtehnica dorește sa cumpere 5 radare in banda X și alte 5 radare in…

- Dincolo de problemele create de cerealele ucrainene țarilor din Estul Europei, trebuie remarcata și calitatea slaba, in acest an, a recoltei. In cazul graului, doar undeva la 10% din producție este in stare corespunzatoare, dupa cum susțin experții. Compania SGS, care realizeaza anual o harta a calitații…

- Percheziții la Dumitru Buzatu, care ar fi fost prins in flagrant chiar in aceasta seara, 22 septembrie, cand ar fi primit mita 1,25 milioane de lei pentru acordarea unui contract. Liderul PSD și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu ar fi intrat in colimatorul DNA, informeaza, pe…

- Armata rusa menține un avantaj in ceea ce privește arsenalul sau in ciuda eforturilor ucrainene de contraofensiva incepute in iunie, susține Ganna Maliar, viceministrul ucrainean al Apararii. "Trebuie sa recunoaștem ca inamicul este puternic, cu mai mulți oameni și mai multa tehnica militara. Saptamana…

- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, instituție responsabila cu achizitiile de grau in numele statului, a cumparat 60.000 de tone de grau din Romania, in cadrul unei licitatii internationale, unde graul romanesc a fost cel mai ieftin. GASC a dorit sa achiziționeze grau care sa…

- Ministerul Educației a anunțat, joi, ca va aloca peste 143 de milioane de euro pentru apelul de proiecte privind construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești. Investiția propusa vizeaza construirea de spații de recreere și lectura, cu un total de 5.020 de locuri, precum și…

- Preotul Calistrat susține ca 10% din cat caștigi la nunta trebuie sa dai bisericii. Acesta a spus, la BZI.ro, ca Dumnezeu nu trebuie luat de prost și pentru a nu face asta, rezolvarea, in opinia lui, e sa se imparta caștigul de la nunta intre miri și biserica. „Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala?…