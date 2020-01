Armata chineză intră în lupta impotriva CORONAVIRUSULUI ucigaș In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP preluat de agerpres. Vezi și: Cum ne afecteaza iarna fara zapada. Ce spun psihologii



Unii dintre acestia au experienta in lupta impotriva virusului Ebola si SARS, un virus similar coronavirusului care a contaminat din decembrie aproape 1.300 de persoane si a facut 41 de morti in intreaga China. China a confirmat sambata ca 41 de oameni au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

