Stiri pe aceeasi tema

- Piloții britanici pensionați sunt folosiți pentru a ajuta la ințelegerea modului in care opereaza avioanele și piloții occidentali, informații care ar putea fi vitale in cazul unui eventual conflict.

- Marea Britanie va emite o „alerta de amenințare” in legatura cu incercarile Chinei de a recruta piloți RAF (Royal Air Force) Foștilor piloți și piloților in activitate din Marea Britanie li s-a spus sa nu divulge informații sensibile, in incercarea de a „atenua riscul” acestor stratageme din partea…

- Forțele armate ale Chinei recruteaza zeci de foști piloți militari britanici, in ceea ce specialiștii considera a fi o „amenințare la adresa intereselor Regatului Unit, informeaza Sky News.

- Forțele armate ale Chinei recruteaza zeci de foști piloți militari britanici, in ceea ce specialiștii considera a fi o „amenințare la adresa intereselor Regatului Unit, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Exercițiile in jurul Taiwanului vor continua luni, a anunțat armata chineza, potrivit Reuters. Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a anunțat pe rețeaua de socializare Weibo ca va exersa efectuarea de atacuri antisubmarin și raiduri pe mare. Armata chineza a efectuat…

- In ciuda telefoanelor repetate ale sefilor armatei americane, omologii lor din China nu raspund, dupa ce Nancy Pelosi a vizitat Taiwan. Beijingul a tratat aceasta vizita drept un amestec in treburile interne ale tarii si a inceput exercitii militare foarte aproape de insula cu 23 de milioane de locuitori,…

- China a trecut din nou vineri dimineata linia mediana a Stramtorii Taiwan, a declarat ministerul apararii de la Taipei, in contextul exercitiilor militare ample chineze ce au incercuit insula in mai multe puncte si care au fost lansate in urma vizitei presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy…

- Armata chineza a tras joi rachete balistice catre stramtoarea Taiwan, la scurt timp dupa inceperea unor exerciții militare majore in jurul insulei revendicate de Beijing. In Pingtan, o insula chineza aflata in apropierea manevrelor in curs de desfașurare, reporterii AFP au vazut mai multe proiectile…