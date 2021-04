Stiri pe aceeasi tema

- Armata SUA a anunțat miercuri un contract masiv de aproape 22 miliarde de dolari cu Microsoft pentru a furniza caști de realitate augmentata forțelor de lupta la mica distanța. IVAS sau Sistemul Integrat de Augmentare Vizuala, pe care Microsoft il dezvolta cu armata SUA de trei ani, reprezinta o comanda…

- Averea lui Donald Trump s-a redus in perioada in care a fost președintele Statelor Unite ale Americii cu 700 de milioane de dolari. Potrivit Bloomberg, e vorba de o reducere de la 3 miliarde la 2,3 miliarde de dolari pe parcursul a 4 ani.

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a recâștigat titlul de cel mai bogat om din lume punând capat perioadei de aproximativ șase saptamâni în care CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk s-a aflat în fruntea clasamentului celor mai înstarite persoane ale planetei, relateaza…

- „Libertatea de exprimare este ceea ce diferențiaza o țara democratica de o dictatura. Intr-o democrație sanatoasa este libertate de exprimare. Dar și reversul este adevarat: libertatea de exprimare este o premisa pentru aceeași democrație”, spune senatorul belgian Bob de Brabandere. Afirmația a fost…

- Apple depaseste Amazon, Google si Microsoft, devenind cel mai valoros brand din lume, pentru prima data din 2016, conform clasamentului din 2021 Brand Finance Global 500, realizat de compania de consultanta Brand Finance din Londra, transmite DPA. Valoarea brandului Apple a atins 263,4 miliarde de dolari,…

- Valoarea brandului Apple a atins 263,4 miliarde de dolari, pe locurile urmatoare fiind Amazon, cu 254,2 miliarde de dolari, Google, cu 191,2 miliarde de dolari, Microsoft, cu 140,4 miliarde de dolari. Pe locurile 5, 6 si 7 se afla Samsung, Walmart si Facebook. Companiile tehnologice reprezinta 14- din…

- Administratia Trump a aprobat un decret care interzice americanilor sa investeasca in companii despre care Departamentul Apararii afirma ca au legaturi cu armata chineza, o afirmatie negata de multe firme, in timp ce guvernul de la Beijing a sustinut ca nu exista dovezi. In timp ce un numar de 44 de…