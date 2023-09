Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 8.000 de vehicule cu zero emisii de CO2 au fost inmatriculate in Romania in primele 6 luni din 2023, anunta MAI. „In primul semestru al anului 2023, in Romania , au fost inmatriculate 7811 vehicule cu zero emisii de CO2. La nivel national, angajatii Directiei Generale Permise de…

- Fostul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu a declarat in cadrul unei emisiunii Tv ca PNL ar trebui sa treaca in opoziție. Daca PNL nu se opune masurilor pregatite in coaliție va disparea electoral, a susținut Vilceanu. „Daca PNL nu apara economia Romaniei, nu apara IMM-urile, nu apara instituțiile de…

- Mutarea blocurilor din loc pare a fi un proces Sisific, dar in Romania s-au facut cateva operațiuni de acest gen, de proporții uriașe. Exista doua modalitați de a realiza mutarea: demontarea structurii și reasamblarea ei la destinație sau mutarea structurii in intregime. In cel de-al doilea caz structura…

- Ministerul Culturii asteapta, pana pe 21 august, propuneri de finantare pentru cultura scrisa, suma alocata fiind de 500.000 de lei. Aplicantii pot trimite solicitari de finantare in baza unor proiecte care sa aiba ca punct de plecare lecturile publice, astfel incat beneficiarii acestora sa fie atat…

- Saptamana aceasta meteorologii au emis alerta de cel mai inalt nivel de tornada. Specialiștii avertizeaza ca fenomenele care urmeaza vor fi și mai dure, asta pentru ca schimbarile climatice sunt ireversibile, noteaza Realitatea.net.Anual, in Europa sunt raportate in jur de 800 de tornade, insa intensitațile…

- Delegația celor de la FCSB a revenit, vineri, in Romania, dupa 10 zile de cantonament intens in Olanda. Fotbaliștii roș-albaștrilor au fost „zgarciți” in declarații, n-au stat deloc de vorba cu reporterii deplasați aeroport. Jucatorii lui Charalambous n-au fost disponibili pentru declarații, iar mulți…

- Bogdan Badea a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa, cum va influenta listarea la Bursa a Hidroelectrica pretul energiei electrice din Romania. “Cresterea capacitatii de productie si diversificarea portofoliului Hidroelectrica, care deja este amplu tratat in prospectul de listare, este…