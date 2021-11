Deputatul PNL Alexandru Kocsis-Cristea a anuntat, luni, ca cei 17 liberali care s-au dezafiliat din grupul parlamentar al PNL vor demisiona, marți, din partid. Cei 17 liberali care au luat decizia de dezafiliere dupa Ludovic Orban, au și absentat, luni, de la Biroul Permanent Național al partidului in care a fost votata lista ministrilor din […] The post “Aripa Orban” iși ia zborul.17 parlamentari iși dau demisia din PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .