Ariana Grande anunta lansarea noului album “Sweetener”

- Nicki Minaj și Ariana Grande sunt echipa perfecta și asta o arata cele doua piese lansate, „Bed” și „The light is coming”. Cea de-a doua piesa este lansata la doar o saptamana diferența fața de prima și va fi inclusa pe viitorul album al Arianei Grande, „Sweetener”. Cele doua artiste colaboreaza din…

- Ariana Grande a lansat melodia „The Light Is Coming” la care a colaborat cu Nicki Minaj și a dezvaluit ca viitorul ei album, „Sweetener”, va fi disponibil publicului incepand din 17 august.

- Regina incoronata a muzicii hip-hop, Nicki Minaj, lanseaza single-ul „Bed”, un nou featuring cu artista de succes Ariana Grande, alaturi de care a colaborat si in trecut pentru hit-ul „Side to Side”. In completarea acestei lansari, Nicki elimina suspansul din ecuatie si anunta data lansarii celui de-al…

- Ariana Grande și Nicki Minaj vor lansa pe 20 iunie o melodie la care au colaborat, „The Light Is Coming”, din aceeași zi putand fi comandate și copii ale noului album al Arianei, „Sweetener”, inainte de lansarea oficiala a acestuia.

- Madonna a fost din nou victima unor hackeri care au publicat pe internet versuri și detalii despre melodii pe care cantareața le-a inregistrat pentru noul ei album, din care va face parte și piesa muzicala „Beautiful Game”.

- Shawn Mendes creste si mai mult suspansul pentru noul sau album si lanseaza piesa “Youth”, realizata in featuring cu Khalid. Piesa face parte de pe urmatorul album semnat si intitulat simplu, “Shawn Mendes”, care va fi lansat oficial pe 25 Mai, in colaborare cu Island Records. Vestea lansarii noului…

- Desi abia si-a incheiat mini-vacanta de 1 mai, What’s UP revine cu forte proaspete si multa energie! Artistul se pregateste intens pentru o noua formula de show, dar si pentru viitorul album, #PovesteaInimii, material care urmeaza sa se lanseze in toamna acestui an. Artistul va urca pe scena alaturi…

- Drake tocmai și-a ademenit fanii cu o noua fotografie postata pe Instagram. Cu aceasta ocazie, rapper-ul a donat o jacheta pe spatele careia scria “Scorpion” și “Douazeci și opt iunie de la Drake” și ne-a dat mult mai mult de ințeles. Conform Rolling Stone, aceasta este data lansarii noului album al…