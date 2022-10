AriadNext, subsidiara locala a companiei multinationale cu acelasi nume, specializata in dezvoltarea de solutii pentru identitate digitala, a raportat dupa primul an de activitate (2021) in Iasi o cifra de afaceri de 2,67 milioane de lei si un profit net de 556.000 de lei. Compania franceza a deschis sediul in orasul nostru in plina pandemie, spre sfarsitul anului 2020, odata cu lansarea unui serviciu de verificare manuala a autenticitatii documentelor. „Am ales Romania pentru a ne deschide centrul cu scopul de a oferi clientilor nostri un serviciu conform GDPR. Am ales mai precis orasul Iasi…