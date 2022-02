Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe organizatii neguvernamentale culturale, printre care Fundatia Mihai Eminescu Trust, Pro Patrimonio si ARCEN, au inaintat joi o petitie in care ii cer ministrului Culturii, Lucian Romascanu, sa revina asupra inlocuirii lui Stefan Balici din functia de director al

- Ștefan Balici, directorul actual al Institutului Național al Patrimoniului, a anunțat miercuri pe Facebook ca a fost schimbat din funcție de Ministrul Culturii și ca nu știe „nici motivele și nici analizele pe baza carora este luata aceasta decizie”: „Am aflat in seara aceasta ca Ministrul Culturii…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a anunțat ca Romania și Moldova vor semna un protocol de colaborare in domeniul culturii, dupa o vizita oficiala de doua zile la Chișinau. Conform unei postari pe Facebook a politicianului buzoian, vizita, prilejuita de reuniunea guvernelor celor doua țari-surori,…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, s-a intalnit cu ambasadoarea Turciei in Romania, intr-o intrevedere pe care acesta a catalogat-o drept „placuta și utila”. Scopul principal al discuțiilor a vizat colaborarea culturala, iar acesta a declarat ca legaturile vechi ale Romaniei cu Turcia trebuie marcate…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a evidentiat, miercuri, contributia evreilor la edificarea culturii germane, aratand ca, in egala masura, personalitati din randul acestei etnii au conferit stralucire culturii romane. "In istorie, cultura evreilor a conferit stralucire culturii germane…

- Statisticienii vor salarii mai mari iar azi, 6 ianuarie, in intervalul 10-12.00 va avea loc un miting de protest al salariatilor INS la sediul INS din București. Actiunea este organizata de Sindicatul din Institutul National de Statistica si are ca obiect nemultumirea statisticienilor fata de nerespectarea…

- In legatura cu vaccinarea anti-COVID a copiilor, Mihai Craiu și Adrian Marinescu, medici și parinți, au recomandat parinților sa ia o decizie ințeleapta, in liniște, bazata pe date corecte, ținand seama ca, odata cu noua varianta Omicron, 50% dintre cazurile confirmate sunt tineri sub 29 de ani. Pot…

- Caștigul salarial mediu nominal net a ajuns, in luna octombrie, la 3.544 de lei, in creștere cu 27 de lei fața de luna precedenta, informeaza Institutul National de Statistica. Cele mai mari salarii le au angajații din IT, unde salariul mediu este de 8.596 de lei. La polul opus se afla angajații care…