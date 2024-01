Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a fost transportat cu elicopterul SMURD la Iași, din cauza unor probleme cardiace. IPS Calinic, a a ajuns inițial la Spitalul Judetean Suceava, dar dupa ce a fost consultat, medicii au decis sa il transporte la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, cu un elicopter SMURD. Potrivit unor surse […] The post Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, dus cu elicopterul la spital. Ce probleme de sanatate are appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .