- La data de 26 iulie 2023, in jurul orei 12,00, un autoturism care se deplasa pe DN 67 C, in direcția Oașa – Sebeș și era condus de un barbat de 62 de ani, din municipiul București, la kilometrul 98 + 500 de metri, a fost surprins de un arbore care a cazut pe plafonul autoturismului, fiind smuls din…

- Luni, 17 iulie a.c., Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu, insoțit de parintele arhidiacon Rafael Orzeiu, consilier economic, și de parintele Petrișor Muntean, inspector eparhial, a efectuat o vizita pe șantierul noii gradinițe care se construiește in municipiul Alba Iulia. La fața locului,…

- La data de 7 iulie 2023, in jurul orei 21,30, polițiștii din Sebeș au intervenit pe strada Lucian Blaga din municipiu unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca un barbat de 52 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea…

- In perioada 8-13 mai 2023, comisia naționala de evaluare a candidaturilor pentru obținerea certificatului „Școala Europeana”, ediția 2023, s-a intrunit la Constanța pentru a evalua candidaturile celor 150 de unitați de invațamant preuniversitar inscrise la ediția din acest an a competiției „Școala Europeana”.…

- AJVPS Alba continua acțiunile de repopularea cu pește. In data de 25 mai 2023, am repopulat cu 4000 de bucați de pastrav indigen pe raul Sebes și barajul de la Mihoiesti.Popularea s-a facut in prezenta reprezentantului ANPA și cu acordul Apelor Romane, au transmis cei de la AJVPS. Post-ul Mii de pastravi…

- Adolescenta, in varsta de numai 17 ani, era eleva, in clasa a XI-a, la Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. In urma cu doar cateva luni, ea și-a pierdut și fratele, care era bolnav. Despre Madalina, cei care au cunoscut-o, au doar cuvinte de lauda. Madalina a murit, marți, dupa ce a fost…

- Marți dimineața, in zona garii Vințu de Jos, o persoana a fost surprinsa și accidentata mortal de un tren. Cercetarea la fața locului este in desfașurare. Se pare ca este vorba de o minora de 17 ani. A fost accidentata la km 427+800, a transmis Biroul de presa al IPJ Alba. Secția de pompieri Sebeș intervine…

- Dupa ce ministrul liberal al educației, doamna Ligia Deca, a anunțat ca proiectul unui campus de invatamant dual la Alba Iulia a fost declarat eligibil, s-a facut un pas important. Dar, inca nu decisiv, intrucat proiectul și trebuie finanțat. Prin PNRR sunt propuse la finanțare 16 campusuri universitare,…