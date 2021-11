Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, Irineu, le-a transmis credinciosilor din eparhie sa respecte sfaturile medicilor si masurile de protectie sanitara, reamintindu-le, in aceste vremuri de „grea incercare”, indemnul Sfintei Scripturi potrivit caruia „Doctorului da-i cinstirea ce i se cuvine, caci si…

- „Colectivul UAB este profund indurerat de trecerea mult prea grabita in Veșnicie a colegei lector univ. dr. Ramona Raducan, cadru didactic titular al Departamentului de Științe Sociale, psiholog, doctor in sociologie, psihoterapeut, un dascal de excepție, autoare de carți și articole de profil, cu numeroase…

- Lucian Blaga: “Dumnezeu fiind mister nu are nevoie de argumente stiintifice..” “Toata intelepciunea este de la Domnul si cu El este in veac. Nisipul marilor si picaturile ploii si zilele veacului, cine le va numara? Inaltimea cerului si latimea pamantului, si adancul si intelepciunea, cine le va cerceta?…

- Parintele Mircea Gheorghe Rusu, preot al parohiei Pianu de Jos intre anii 1983 și 2018, a trecut la cele veșnice in cursul zilei de ieri, 20 octombrie 2021. Slujba de inmormantare a vrednicului de pomenire parinte Mircea Gheorghe va fi oficiata de catre Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu,…

- Parintele Dumitru Staniloae a fost pomenit marți in paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Facultații de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia, cu ocazia implinirii a 28 de ani de la trecerea sa la Domnul. Parastasul a fost oficiat de un sobor de clerici din cadrul Facultații, in prezența…

- Un barbat in varsta de 81 de ani din Baia de Arieș a decedat ca urmare a infectarii cu virusul SARS-COV-2, raporteaza DSP Alba. Potrivit raportului transmis acesta era nevaccinat și prezenta multiple comorbiditați, fiind confirmat pozitiv in data de 15 septembrie 2021. Barbatul a decedat in data de…

- „Fii totdeauna cu Hristos. Ai incredere in Domnul in toate. Nu Il uita niciodata pe Dumnezeu!" Aceasta suita de indemnuri care deschide seria de maxime cu privire la viața creștina a parintelui Thomas Hopko cuprinde, de fapt, un intreg program de viața duhovniceasca. Ca un fir ...

- Nicușor Marcu, directorul Liceului Sportiv din Alba Iulia, a murit, dupa ce a luptat cu o boala necruțatoare. Un om cu o pregatire profesionala de excepție, un dascal dedicat și un caracter ales. Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Post-ul A murit Nicușor Marcu, directorul Liceului Sportiv din Alba Iulia.…