Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, solicita in continuare revizuirea cauzei in care a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru presupusa subfinantare a Centrului Militar Zonal Constanta. Dosarul se afla acum pe rolul Curtii de Apel…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 nu au fost de acord ca Victor Becali sa fie liberat conditionat. Dupa ce luna trecuta instanta a dispus pedepse privative de libertate in cazul sau, dar si a fratelui acestuia, Ioan Becali, precum si a judecatoarei Terceanu, Victor Becali s-a adresat Judecatoriei…

- Federației Romane de Fotbal i-au fost blocate conturile, dupa ce a pierdut litigiul cu Dumitru Mihalache, fostul director de competiții. Acesta are de luat peste 100.000 de euro, compensații caștigate in instanța in urma concedierii abuzive. Scandal URIAS la FRF. "Mita, santaj, trafic de influenta!…

- Melania Renghea l-a injunghiat, pe data de 26 decembrie 2012, in masina sa, pe Gheorghe Barbu, superiorul sau de la acea vreme, pe care il acuza de santaj. Politista a fost condamnata la 5 ani de inchisoare pentru tentativa de omor de magistratii Curtii de Apel Craiova in anul 2016.

- O noua ședința de judecata in cazul primarului suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca a avut loc la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani. In ședința de astazi, primarul a solicitat instanței sa-i ofere posibilitatea sa expuna toate argumentele și modul in care se desfașurat procesul. Cererea insa…

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Targu Mures a respins, marti, recursurile formulate impotriva hotararii Tribunalului Mures, care a anulat decizia emisa de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) prin care s-a infiintat Liceul Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si prin care s-au…