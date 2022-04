Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele la meciul dintre Dinamo Kiev si Sporting Lisabona, care va avea loc joi 7 aprilie, de la ora 15:00, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, in optimile de finala ale competitiei de tineret UEFA Youth League, sunt disponibile gratuit online, pe site-ul bilete.frf.ro.…

- „Atunci (n.r. la summitul NATO) nu am discutat foarte mult cu Putin, a fost doar o discuție la masa, cu glume și cu mici ințepaturi. Eu am avut discuții foarte serioase cu Vladimir Putin in vizita pe care am facut-o la Moscova, in 2006.Apoi, au urmat discuțiile de la summitul de la București, cand a…

- Acum 630 de ani, in 30 martie 1392 , ”in cetatea noastra, a lui Roman Voievod” era emis un hrisov de danie catre Ionaș Viteazul, care acum se constituie in prima atestare documentara a Romanului, care primește numele voievodului Roman I Musat (1392-1394). In pagina de prezentare a orașului sunt amintite…

- ”Romania a fost extraordinara in generozitatea și curajul demonstrat” Vicepresedintele SUA, Kamala Harris. Foto: whitehouse.gov RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a fost extraordinara în generozitatea și curajul demonstrat în contextul conflictului Rusia - Ucraina, a afirmat…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Medicamente, consumabile medicale, materiale sanitare, truse de urgente si alte materiale de stricta necesitate pentru pacientii din Ucraina, puternic afectati de agresiunea militara, au fost trimise astazi autoritatilor ucrainene.Un nou transport de ajutoare umanitare a plecat din Bucuresti spre Siret,…

- Creșterea tensiunilor dintre Ucraina și Rusia la care s-a adaugat cererea facuta Statelor Unite de catre Kremlin ca NATO sa se retraga din Romania și Bulgaria nu a afectat evoluția leului, in timp ce Bursa de Valori de la București a cunoscut ieșiri importante. Saptamana trecuta, cursul euro/leu a crescut…

- Peste 100.000 de soldați pe granița cu Ucraina, pregatiți sa treaca frontiera imediat ce Vladimir Putin da ordinul de atac. Azi, omenirea este mai aproape de un conflict major decat a fost vreodata in ultimii 30 de ani, de la caderea Cortinei de Fier. Și, din pacate, Romania este tarata de aliați in…