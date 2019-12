Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Timiș, Calin Dobra, și-a dat demisia din aceasta funcție, conducerea centrala a partidului luand act de aceasta hotarare, astazi. Interimar in funcție a fost numit președintele executiv al filialei, Alfred Simonis, care este și șeful grupului social-democrat din Camera Deputaților.…

- Muzeul National al Banatului verniseaza miercuri, 18 decembrie, la ora 12.00, o expozitie deosebita, intitulata „Tezaurul Muzeului National al Banatului. Timisoara: ipostaze ale devenirii unei metropole europene. Cultura si societate”, amenajata la mansarda Bastionului Theresia. Expozitia este o captivanta…

- Ovidiu Flori, primarul din Ișalnița, a ramas fara funcție dupa ce ANI l-a declarat incompatibil in 2015. Instituția a descoperit ca in perioada 2009-2013 primarul a avut simultan și functia de viceprimar, dar si cea de administrator al unei societați.

- In premiera pentru Timișoara, Muzeul Național al Banatului va expune o serie de portrete nobiliare, piese de mobilier, textile și accesorii vestimentare aparținand mai multor familii cu tradiție ale orașului. Toate acestea vor fi prezentate in cadrul unei expozitii care va duce vizitatorii intr-o incursiune…

- Ceața este din ce in ce mai prezenta an Timiș, in aceasta perioada. In intervalul orar 07:00 – 10:00, este valabil un Cod Galben de ceața care reduce vizibilitatea local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri. Codul vizeaza in mod special zona de Vest a județului Timiș. Pompierii fac un apel catre…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a eliberat din functie aproape 40 de secretari de stat PSD. "Astazi, am mai semnat a doua transa. Am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat PSD,...

- Pasquale Parente detinea postul de asistent manager la atelierul de reparatii auto al tatalui sau, Edigo, in suburbia Brooklyn din Melbourne, Australia, cand a fost concediat brusc, dupa ce a sosit tarziu la cina in casa parintilor sai. Intarzierea sa a dus la o cearta cu parintii care s-a…

- Muzeul National al Banatului (MNB) expune, de luni, sabia nobililor Osztoics, aflata in colectia de armament a muzeului, aceasta fiind una dintre cele mai valoroase piese din tot lotul armelor albe detinute de MNB. Cronologic, sabia se incadreaza intre sfarsitul secolului al XVIII-lea…