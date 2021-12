O echipa de arheologi chinezi a anuntat vineri ca a descoperit cele mai vechi dovezi ale productiei de alcool cu drojdie monascus in vase de lut cu o vechime de 8.000 de ani gasite in centrul Chinei, informeaza agentia Xinhua.

O cantitate importanta de hife si cleistoteci de ciuperca monascus, impreuna cu boabe de orez fermentate, au fost descoperite in ramasitele gasite in doua vase de lut aduse la lumina in situl cultural Peiligang din provincia Henan, a declarat Li Yongqiang, cercetator in cadrul Institutului de Arheologie aflat in subordinea Academiei de Stiinte Sociale din China.

Descoperirea…