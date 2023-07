Argus SA, unul dintre cei mai importanti producatori de uleiuri vegetale din Romania, recruteaza

Stiri pe aceeasi tema

- Revolut, super-aplicația financiara cu peste 2,9 milioane de clienți persoane fizice in Romania și unul dintre cei mai doriți 100 de angajatori din țara noastra, se alatura evenimentului DevTalks 2023 din București, pentru a se conecta mai bine la comunitatea locala a specialiștilor IT și pentru a oferta…

- Dan Șucu pare ca regreta ca nu a reușit sa investeasca la Farul Constanța, dupa ce Gheorghe Hagi i-a transmis ca vrea sa ia deciziile de unul singur. Acționarul formației Rapid a dezvaluit ca reușise sa-i convinga sa i se alature pe doi dintre oamenii de afaceri de succes din Romania: fondatorul eMag,…

- Dimitrie Musca, unul dintre cei mai mari fermieri din țara noastra, spune ca protestul agricultorilor din luna aprilie nu a rezolvat mare lucru, iar criza cerealelor continua sa se adanceasca.

- Producatori din R. Moldova, alaturi de cei din Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria, au protestat la Bruxelles și au cerut Comisiei Europene compensații ca urmare a prabușirii prețurilor la cereale și oleaginoase din cauza fluxului mare de producție ieftina ucraineana. Potrivit unui comunicat al Asociației…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 207 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria -120 locuri de munca pentru: sudor construcție țevi, constructor țevi, supraveghetor conducte industriale, sudor pentru construcție și reparații rezervoare,mașinist,…

- Compania Termoplast, din localitatea Roman, a fost construita pe valorile unui business de familie, iar in prezent are o cifra de afaceri de aproape de 20 milioane de euro. Aproximativ 70 la suta din producție este exportata in Europa de Vest, purtand eticheta „Fabricat in Romania”.

- Compania Termoplast, din localitatea Roman, a fost construita pe valorile unui business de familie, iar in prezent are o cifra de afaceri de aproape de 20 milioane de euro. Aproximativ 70 la suta din producție este exportata in Europa de Vest, purtand eticheta „Fabricat in Romania”.

- Asociația Forța Fermierilor, intr-o nota emisa presei, reitereaza susținerea agricultorilor din Polonia, Romania și Bulgaria, care protesteaza impotriva dezechilibrarii substanțiale a piețelor agricole regionale și invaziei de dumping a materiei prime agricole din Ucraina. Fermierii din Moldova sint…