Argeșul găzduiește Olimpiada Națională de Geografie Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, a fost prezent, astazi, la deschiderea oficiala a Olimpiadei Naționale la Geografie, organizata in județul Argeș. La eveniment au participat și Dumitru Tudosoiu, inspectorul general școlar, reprezentanți ai primariilor din Pitești, Mioveni, Topoloveni, ai sponsorilor, ai comisiei naționale de evaluare și, desigur, cei 342 elevi și 90 de cadre didactice care participa la Olimpiada. Astazi, elevii au susținut proba scrisa, urmand ca maine sa se desfașoare proba practica, ce va cuprinde vizite in teren. „In numele conducerii Consiliului… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

