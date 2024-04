Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din judetul Argeș a fost arestat dupa ce a fost prins de doua ori intr-o zi beat la volan și de fiecare data a refuzat recoltarea probelor biologice. Marți, in jurul orei 17.30, polițiștii din Pitești au oprit un șofer, de 35 de ani, din Ștefanești. Etilotestul a aratat ca se afla sub influența…

- Marți și miercuri, 20 și 21 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Compartimentul Sisteme de Securitate au defașurat un control privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, la doua societați de paza din municipiul Pitești. Potrivit Biroului de presa…

- „Politistii statiunii Snagov au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat, ca se afla in localitatea Ciolpani, unde conduce un autoturism fara a avea permis de conducere.La fata locului au mers imediat politistii statiunii Snagov, care au constatat ca un autoturism circula pe DJ 101 N, din directia…

- PUBLITRANS 2000 S.A. informeaza beneficiarii serviciului de transport public local de calatori ca miercuri, 24 ianuarie, programul de circulatie al autobuzelor pe liniile de transport din municipiul Pitești se va desfașura conform orarului specific unei zile de sambata. Pentru liniile de transport din…