Argentina este campioană mondială! A învins Franța la capătul unui meci dramatic Argentina a caștigat finala Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins dramatic Franța, la capatului unui meci care s-a decis in prelungiri. Aceasta este al treilea trofeu suprem din istoria echipei lui Leo Messi. Cel care a deschis scorul a fost Leo Messi din penalty in prima repriza, apoi veteranul Di Maria a marit diferența la doi, pana la pauza. Apoi, la finalul celei de-a doua reprize, Kylian Mbappe a redus mai intai din diferența, de la 11 metri, cu 10 minute inainte de final, apoi a facut dubla și a trimis meciul in prelungiri. In minutul 108, Messi a mai inscris o data, dar Mbappe a egalat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

