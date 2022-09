Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu a facut primele declarații, la Antena Stars, de cand a fost plasat in arest la domiciliu, in dosarul in care este cercetat pentru tentatva de omor. Manelistul a vorbit despre acuzația care i se aduce, dar și despre cum este viața lui de cand e nevoit sa stea numai acasa, cu familia.

- Dani Mocanu se afla in arest la domiciliu pentru 30 de zile, asta dupa ce impreuna cu fratele sau au batut un barbat intr-o benzinarie din Pitești. Recent, manelistul s-a filmat pe contul sau personal de Ți-Tok in timp ce lua masa in "oraș" alaturi de avocatul sau. Iata ce a dezvaluit Dani Mocanu pe…

- Dani Mocanu face senzație chiar și din arest. Acesta a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie, in care le arata fanilor ca, in acest an, iși serbeaza ziua de naștere arestat la domiciliu.

- In urma conflictului pe care l-a avut recent și pentru care acum e arestat la domiciliu, Dani Mocanu s-a ales și cu o interdicție de cinci ani de a mai intra in orașul Targu Mureș. Cantarețul are de platit și o amenda de 20.000 de lei.

- Dani Mocanu e implicat in multe scandaluri și probleme cu legea, insa manelistul nu uita de Divinitate. Cantarețul, aflat in arest la domiciliu, a publicat un clip video in care arata cum se roaga alaturi de copiii sai in genunchi la Dumnezeu.

- Dani Mocanu și fratele sau, Nando, a stat in fața instanței pentru acuzația de tentativa de omor care li se aduce dupa bataia benzinarie. Manelistul a fost plasat in arest la domiciliu și a avut deja prima reacție cu privire la situația in care se afla. Fratele sau a fost arestat preventiv pentru 30…

- Cantarețul de manele Dani Mocanu a fost reținut The post Politistii din Mures au facut percheziții la casa lui Dani Mocanu! Manelistul a fost reținut appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Politistii din Mures au facut percheziții la casa lui Dani Mocanu! Manelistul a fost reținut…

- Polițiștii din Mureș efectueaza o percheziție in Argeș, la locuința celebrului manelist Dani Mocanu, dupa scandalul in urma caruia acesta a amenințat un fotbalist cu un cuțit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…