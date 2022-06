Arestați pentru propagare de ură etnică, rasială, fascistă, dar și pentru deținere de bombe Doi tineri in varsta de 20 de ani, rezidenți in municipiile Terracina și Fondi din provincia Latina, Italia, sunt cercetați pentru fabricare de bombe, pentru propagare de ura rasiala, etnica și fascista, pentru idei naziste și fasciste. Ei sunt acuzați ca fabrica și dețin „material exploziv”, dar și ca au proferat amenințari grave la adresa poliției, precum și idei de propaganda și instigare la criminalitate pe motive de discriminare rasiala, etnica și religioasa. Tinerii, care au fost arestați miercuri seara, au raspandit in septembrie 2021 niște fluturași care conțineau imagini cu un polițist… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

