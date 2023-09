Arestat pentru că a tăiat „Copacul lui Robin Hood”. Arborele avea peste 200 de ani Un adolescent de 16 ani a fost arestat dupa ce a pus la pamant unul dintre cei mai fotografiați copaci din Anglia, un arbore vechi de doua secole. Un barbat in varsta de peste 60 de ani a fost arestat vineri seara, in cadrul anchetei privind doborarea unuia dintre cei mai celebri copaci din Regatul Unit, a anuntat politia locala, care a eliberat mai devreme, in cursul zilei un adolescent de 16 ani, scrie AFP. Doborarea arborelui Sycamore Gap, izolat intre doua dealuri intr-un peisaj spectaculos din nordul Angliei, a creat un val de consternare si indignare in Regatul Unit. Acest artar cu o vechime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

