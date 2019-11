Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost retinuti de politisti pentru ca ar fi intrat cu forta intr-o casa din localitatea aradeana Varadia de Mures, unde locuia un turc, pe care l-au batut, apoi au luat-o cu forta pe iubita acestuia, care a reusit, in cele din urma, sa scape, potrivit Agerpres. Reprezentantii Inspectoratului…

- O tanara de 22 de ani din Dambovita a fost retinuta, iar apoi plasata sub control judiciar, dupa ce, intr-un bar, a sarit la bataie si a lovit doi barbati pe care i-a si amenintat, distrugand si mobilierul localului.

- F.T. Duminica seara, o patrula de jandarmi din cadrul IJJ Prahova a prins pe raza localitații Dițești, in zona numita Cervenia ( parcela de padure UA53-UP12), doi barbati care taiau cu ajutorul a doua motofierastraie mecanice cinci arbori din speciile gorun și cireș. Potrivit Nicoletei Cadar, purtator…

- O femeie din Medgidia, angajata ca paznic la un garaj de TIR-uri din Medgidia, a fost bagata in portbagaj, dusa intr-o padure si omorata cu sange rece de doi barbati. Ulterior, cadavrul femeii a fost aruncat pe o strada din apropierea spitalului. Doi barbati au mers la garajul unde femeia lucra ca paznic…

- Danny Drinkwater (29 de ani) a avut o aventura cu final dureros in Manchester. Mijlocașul lui Chelsea, imprumutat la Burnley, s-a imbatat in clubul „Chinawhite” și a vrut sa agațe o tanara, care venise in local cu Kgosi Nthle, fundașul lui Scunthorpe. A fost dat afara și urmarit de șase indivizi,…

- Danny Drinkwater (29 de ani), jucatorul celor de la Chelsea, împrumutat la Burnley în acest sezon, a suferit recent un eveniment extrem de neplacut. Weekendul trecut, acesta a fost implicat într-o altercatie, din care a iesit destul de sifonat. Mijlocasul se afla într-un…

- Un barbat de 40 de ani, dintr-o localitate din judetul Sibiu, acuzat ca, in timpul unei vizite la vecini, si-a batut concubina, iar apoi s-a intors acasa, unde a incercat sa-i violeze fiica in varsta de 11 ani a fost retinut .