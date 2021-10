Arde un imobil, în Capitală Ora 20.50 Un incendiu este in desfașurare, in acest moment, in Capitala. Un imobil arde cu flacara deschisa pe Calea Vitan, la intersecția cu Drumul intre Vii. Știre in curs de actualizare Mai multe echipaje de poliție și de pompieri sunt la fața locului. Nu se știe inca daca sunt oameni in interiorul imobilului.Circulația este oprita pe Calea Vitan. The post Arde un imobil, in Capitala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

