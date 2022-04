SCM Timisoara readuce Cupa Romaniei la rugby in Banat dupa sase ani. Scena perfecta pentru acest succes a fost noul stadion „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, acolo unde „leii” au fost peste „zimbrii” din Maramures. 22-15 pentru banateni in duelul CSM Stiinta Baia Mare si, in sfarsit, motive de bucurie pentru sportul subfinantat de pe […] Articolul „Arcul de Triumf” timisorean: SCM Rugby a batut CSM Baia Mare si a cucerit Cupa Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .