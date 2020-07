Arctica: Record absolut de căldură în arhipelagul norvegian Svalbard Svalbard, un arhipelag norvegian situat in regiunea arctica, a inregistrat sambata un record absolut de caldura, cu aproape 22 de grade Celsius, a anuntat Institutul norvegian de meteorologie, relateaza AFP. Cu 21,7 grade inregistrate in apropiere de micul orasel Longyearbyen, arhipelagul a cunoscut cea mai calduroasa zi de la inceputul masuratorilor. Recordul precedent dateaza din 16 iulie 1979, cand mercurul termometrelor a atins 21,3 grade Celsius, a declarat meteorologul Kristen Gislefoss pentru AFP. Grupul de insule, cunoscut sub numele de Spitzberg, este situat la 1.000 de kilometri de Polul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

