- Parohia „Adormirea Maicii Domnului, Sf. Gheorghe și Sf. Nectarie” din Berești-Tazlau a gazduit, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacaului, in perioada 16-20 august ediția a IV-a a Taberei de vara „Bucurie și credința in lumea satului”. Tabara a adunat aproximativ…

- Fostul primar al Bacaului intre anii 2016 și 2020, Cosmin Necula, a fost numit, astazi, director al Societații de Servicii Publice Municipale (SSPM), deținuta de Primaria municipiului. Cosmin Necula era, pana acum, membru al Consiliului de Administrație al societații, funcție pentru care nu primea bani…

- Structurile teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au luat toate masurile, potrivit competențelor, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica.Masurile vizeaza atat buna derulare a procesului electoral, precum si un mod de actiune corect si echidistant al efectivelor…

- La acest moment, este in vigoare un cod portocaliu de averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina de mici dimensiuni si posibil medii dimensiuni, in urmatoarele localitați: Moinesti, Comanesti, Darmanesti, Poduri, Asau, Agas, Ghimes-Faget,…

- Tribunalul Bacau a dat castig de cauza, in prima instanta, fondului de investitii Amerocap in procesul intentat Chimcomplex si a obligat proprietarul Oltchim sa plateasca americanilor peste doua milioane de dolari, potrivit portalului instantei. “Solutia pe scurt: Admite in parte cererea de chemare…

- Prima editie a evenimentului internațional I Success Awards a avut loc in Dubai, orasul luxului, un loc care a adus, in acelasi spațiu, pentru a scrie istorie la aceasta manifestare de inalta elita și ținuta, manageri de top, doctori cu realizari extraordinare, creatori de moda cu simt estetic deosebit,…

- Astazi, 16 iunie 2021, a avut loc ceremonia cu ocazia aniversarii a 101 ani de la inființarea pe aerodromul Tecuci a Bazei 95 Aeriana, inițial sub denumirea de Centru de Instrucție al Aviațiunii. Cu aceasta ocazie, in semn de apreciere a profesionalismului manifestat in indeplinirea misiunilor specifice…

- Constantin Pavel, unul dintre cei mai importanți caricaturiști recunoscut cu acest statut și pe plan național, dar și internațional, a fost, miercuri, 9 iunie dupa-amiaza, oaspetele orașului Buhuși, Artistul a participat la vernisajul unei expoziții personale organizata la Biblioteca Orașeneasca „George…