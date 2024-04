Stiri pe aceeasi tema

- Un inspector din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala și 21 de polițiști de frontiera de la Nadlac I și Nadlac II au fost trimiși in judecata de procurorii DNA, pentru luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata. Potrivit procurorilor, in perioada august 2022-ianuarie…

- Pachetul de actiuni al Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia este detinut de Ministerul Economiei, Persoane Fizice si Persoane Juridice. Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 22 aprilie 2024, ora 11.30, la…

- Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, va avea loc pe data de 25.04.2024. Pe ordinea de zi se afla si stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii numiti in Consiliul de Administratie. Convocarea adunarii a fost publicata…

- Vești proaste pentru pasionații de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din Romania au fost suspendate și nu vor…

- Un barbat din Beclean, condamnat la inchisoare inca din luna octombrie de o instanța din județul Maramureș, a fost depistat de polițiști in localitatea Șieu și dus dupa gratii. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in cadrul activitaților desfașurate pe raza de competența, luni, 22 ianuarie, un echipaj din…

- Este ancheta la un liceu din Bacau, dupa ce un elev de 15 ani a fost gasit mort in baia unitații. Inspectoratul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Bacau a fost informat de conducerea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” din Bacau despre faptul ca, vineri dimineața, un elev de clasa a…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu este nemulțumit de activitatea Casei de Comert Agroalimentar Unirea și a decis sa trimita Corpul de Control sa cerceteze activitatea din ultima perioada. Aceasta dupa ce Consiliul de Administratie de la al Casa Unirea i-a semnalat ministrului nereguli cu privire la…

- Bistrițenii, dar și firmele și instituțiile din municipiu sunt anunțate de Poliția Locala ca au obligația sa curețe zapada din fața locuințelor sau a sediilor, precum și sa indeparteze țurțurii de gheața formați pe streșinile cladirilor. „Pe tot parcursul anotimpului rece, persoanele fizice și juridice,…