​​Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, afirma ca nu vede niciun motiv pentru o eventuala integrare a SMURD in Ministerul Sanatatii, demers care nu ar face decat “sa slabeasca sistemul si sa strice ce s-a construit”. “Integrarea in Ministerul Sanatații a SMURD sau ruperea modului de lucru al sistemului de urgenta care exista la momentul actual, care este un mod integrat cu DSU si care si-a dovedit eficienta – cel putin pe durata pandemiei s-a vazut foarte clar eficienta unei coordonari unitare – si intoarcerea in timp la un model in care fiecare era…