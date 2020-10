Raed Arafat. șeful DSU, le recomanda romanilor sa nu isi cumpere sau sa isi faca planuri pentru strainatate in aceasta iarna. Arafat i-a sfatuit pe romani sa nu isi cumpere concedii in strainatate din cauza situatie critice la nivel mondial. ”Va spun foarte direct si sincer: hai sa ne uitam care e situatia, nimeni nu stie ce va fi intr-o luna, doua, trei. Nimeni. Deci riscul este sa-ti iei bilet, sa platesti banii si in final sa nu ajungi acolo, cine doreste sa faca ceva mai bine ramane in tara si organizeaza in tara, sa putem ce putem organiza, dar riscul de a face planuri cu plecat in alte tari…