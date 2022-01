Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca specialistii in epidemiologie, alaturi de cei de la ministerele Educatiei si Sanatatii, urmeaza sa analizeze impactul utilizarii testelor de saliva COVID-19 in scoli, subliniind ca in cazul in care se va ajunge la concluzia ca sunt “fara valoare adaugata” este posibil sa se ajunga la oprirea acestora. El a fost intrebat ce se va intampla cu utilizarea testelor de saliva in scoli in conditiile in care exista specialisti care s-au exprimat in sensul ca varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 nu poate fi depistata in urma unei astfel de testari.“La acest moment…