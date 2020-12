Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera de la PTF Nadlac I au descoperit șapte migranți afgani ascunși intr-un camion incarcat cu baxuri de bere, in timp ce incercau sa iasa ilegal din Romania. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, camionul era condus de un roman in varsta de 38 de ani care transporta baxuri…

- Douazeci de migranti din Irak si Siria au fost prinsi, in noaptea de luni spre marti, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pe jos sau ascunsi intr-un camion. In apropiere de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, la aproximativ 50 de metri fata de linia de frontiera cu Ungaria,…

- Polițiștii de frontiera din Varșand, județul Arad, au prins noua cetațeni din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, ascunși intr-un TIR care transporta textile. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, la punctul de trecere Varșand s-a prezentat vineri seara un cetatean…

- Polițiștii de la punctele de frontiera Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au prins 13 cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru control…

- Doua grupuri de migranti au fost depistate incercand sa treaca ilegal granita pe la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unul dintre acestea, format din tineri din Afganistan, fiind descoperit in timp ce se deplasa pe jos pe langa coloana de camioane care asteptau la granita. Potrivit unui…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 33 de migranti din Siria, Irak si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal granita, 28 fiind gasiti inghesuiti intr-un microbuz, iar alti cinci pe camp.

- Politistii de frontiera din Timisoara au descoperit, ascunsi intr-un camion sase cetateni din Afganistan, care intentionau sa iasa ilegal din țara. Camionul circula pe autostrada A1, iar in acte scria ca transporta carton. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, luni dimineata,…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II au depistat sase cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. Acestia provin din Afganistan si Sri Lanka.